Foto: Shutterstock
Šodien 16:38
Par seksuālu uzmākšanos Singapūrā arestētais vīrietis mēģina izvarot arī policisti un tiesas darbinieci, saņem cietumsodu
Singapūrā piespriests cietumsods kādam vīrietim, kurš seksuāli bija uzmācies trim sievietēm. Ļaundari neatturēja pat arests un saslēgšana rokudzelžos pēc pirmā uzbrukuma, jo par viņa nākamajām upurēm kļuva policiste un izolatora darbiniece.
Kā vēsta Singapūras izdevums “The Straits Times”, 53 gadus vecais Kolins Ers Čins Ho 1. oktobrī saņēma 27 mēnešu ieslodzījumu par seksuālu vardarbību pret trim sievietēm. Vispirms jūnijā viņš uzbruka apkopējai sociālās aprūpes namā, kur tobrīd dzīvoja. Viņu atraut no upures izdevās tikai pēc kolēģu iejaukšanās, un tajā pašā dienā viņu arestēja. Taču ar to noziedznieka izgājieni nebeidzās, pat būdams saslēgts rokudzelžos viņš policijas iecirknī seksuāli uzbruka policistei, bet pēc apsūdzību izvirzīšanas viņš pat tiesas ēkā pamanījās uzbrukt izolatora darbiniecei, kuru izglāba kolēģi.
Publikācijā teikts, ka vīrietis nogādāts pārbaudei uz Psihiskās veselības institūtu, bet par rezultātu netiek ziņots