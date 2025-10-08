Krievijas armija saņēmusi jaunu pavēli frontē
Krievijas karaspēks ir saņēmis pavēli uzbrukt Ukrainas pozīcijām par katru cenu. Par to "Telegram" vietnē paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas Drošības dienesta vadītāja Vasīlija Maļuka ziņojumu.
"Īpaši vēlos izcelt SBU Īpašo operāciju centra "A" karavīrus, kuri aktīvi darbojas Pokrovskas virzienā. Fiksējam, ka Krievijas spēki ir saņēmuši pavēli par katru cenu ieņemt mūsu pozīcijas. Attiecīgi ievērojami pieaudzis arī Krievijas zaudējumu apjoms," uzsvēra valsts vadītājs.
Pēc viņa teiktā, tikai Ukrainas Drošības dienesta karavīri Pokrovskas virzienā pašlaik likvidē vairāk nekā 100 okupantu dienā, un tas vēl neskaitot citu Ukrainas Aizsardzības un drošības spēku vienību rezultātus, raksta UNIAN.
Kā piebilda prezidents, kopumā pagājušajā mēnesī Ukrainas Drošības dienesta Īpašo operāciju centra "A" karavīri likvidējuši 3028 okupantus - par katru no tiem ir saņemta attiecīga verifikācija.
Tāpat viņš informēja, ka Vasīlijs Maļuks ziņojis arī par Ukrainas tāldarbības triecienu rezultātiem, kas tiek veikti ar Ukrainas Drošības dienesta spēku palīdzību.
Zelenskis uzsver Ukrainas Drošības dienesta operāciju efektivitāti
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas tāldarbības raķešu un dronu triecieni kļūst arvien efektīvāki, īpaši Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu iznīcināšanā.
"Svarīgi, ka lielāku efektivitāti demonstrē Ukrainas tāldarbības raķetes un droni. Mums ir būtiski rezultāti Krievijas PVO kompleksu iznīcināšanā," uzsvēra prezidents.
Viņš arī norādīja, ka Ukrainas Drošības dienests turpina aktīvu cīņu pret Krievijas aģentūras tīkliem, kā arī īsteno operācijas, kuru mērķis ir samazināt Krievijas militāro potenciālu.
Kaujās pie Kupjanskas aptur ienaidnieku
Kupjanskas virzienā Ukrainas 8. atsevišķā Speciālo operāciju spēku pulka karavīri veiksmīgi apturēja pretinieka virzību uz priekšu. Ar trieciendronu palīdzību okupanti tika iedzīti ēkās, pēc kā veikta attīrīšana, iznīcinot trīs Krievijas karavīrus, bet pārējie bija spiesti atkāpties.