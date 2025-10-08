Beļģijā arvien biežāk novēro dronus virs bruņojuma uzņēmuma rūpnīcām
Beļģijā virs bruņojuma ražošanas uzņēmuma "Thales Belgium" rūpnīcām pēdējā laikā arvien biežāk parādās droni, izdevumam "Politico" apliecināja uzņēmuma vadītājs, norādot, ka tendence raisa bažas.
Vajadzīgi skaidri noteikumi, kā dronus neitralizēt vai notriekt, mudināja "Thales Belgium" direktors Alēns Kevrēns. "Mēs manām vairāk dronu nekā pirms dažiem mēnešiem," Kevrēna teikto citē "Politico".
Viņš vērsa uzmanību uz konstatētajiem dronu lidojumiem virs uzņēmuma ražotnes "Evegnee Fort", Ljēžas reģionā, kas ir vienīgā vieta Beļģijā, kur uzņēmumam ir licence sprāgstvielu montāžai un glabāšanai 70 milimetru raķetēm.
Uzņēmums ir nobažījies par šiem notikumiem, atzina Kevrēns.
Francijas daudznacionālais uzņēmums ir pielicis "milzīgas pūles", lai savos objektos uzstādītu pamanīšanas sistēmas. Uzņēmums varētu izmantot slāpētājus, lai bloķētu signālu, kas nepieciešams dronu kontrolei. "Taču problēma ir tā, ka mums nav ļauts to darīt," sacīja Kevrēns.
Viena no bažām ar dronu notriekšanu ir tā, ka tie krītot var savainot cilvēkus.
Beļģijai un citām valstīm ir skaidri jādefinē, "kāds ir pareizais process" šādās situācijās, jo īpaši tur, kur beidzas policijas pienākumi un sākas uzņēmuma pienākumi, sacīja Kevrēns.