foto: LETA
Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols.
Volodimirs Zelenskis no amata atbrīvo Ukrainas vēstnieku Latvijā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbrīvojis no amata Ukrainas vēstnieku Latvijā Anatoliju Kucevolu.

Attiecīgais dekrēts tika publicēts Ukrainas prezidenta kancelejas tīmekļa vietnē. "Atbrīvot Kucevolu Anatoliju Anatoļeviču no Ukrainas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijas Republikā amata," teikts dekrētā.

Pagaidām nav zināms, kas viņu aizstās.

Kucevols Ukrainas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā amatā bija kopš 2022.gada decembra.

