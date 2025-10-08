Pasaule piemin kara upurus, kamēr Izraēla un “Hamas” vēl meklē mieru
Otrdien visā pasaulē aizvadīti piemiņas pasākumi, atceroties pirms diviem gadiem Izraēlā notikušā 7. oktobra terora akta upurus. 2023. gadā palestīniešu grupējuma “Hamas” veiktajā uzbrukumā tika nogalināti vairāk nekā tūkstoš cilvēku, bet aptuveni 250 cilvēku kļuva par ķīlniekiem, vēsta 360TV Ziņas.
Toreiz Izraēla atbildēja ar plaša mēroga militāru operāciju, kuras mērķis bija iznīcināt “Hamas”. Kopš tā laika karadarbībā bojā gājuši vairāk nekā 60 tūkstoši palestīniešu, bet Gazas josla piedzīvojusi milzīgus postījumus.
Šobrīd Ēģiptes kūrortpilsētā Šarm eš Šeihā notiek miera sarunas starp Izraēlas un “Hamas” pārstāvjiem. Pārrunas tiek rīkotas ar ASV prezidenta Donalda Trampa piedāvātā miera plāna starpniecību. Tajā paredzēts tūlītējs pamiers, visu ķīlnieku atbrīvošana, pakāpeniska Izraēlas spēku izvešana no Gazas, “Hamas” demilitarizācija un pārejas valdības izveide starptautiskas institūcijas uzraudzībā.
Kā skaidrojis Kataras Ārlietu ministrijas pārstāvis Madžeds al Ansari, sarunas joprojām turpinās un visas puses ir vienojušās par plāna ieviešanu, taču šķēršļi esot saistīti ar tā praktisko īstenošanu.
Diplomātiskās tikšanās notiek aiz slēgtām durvīm un pastiprinātas drošības apstākļos, un tiek prognozēts, ka tās varētu ilgt vairākas dienas. Trampa plāns tiek vērtēts kā līdz šim reālākais mēģinājums izbeigt karu. Šādu viedokli paudušas arī ķīlnieku ģimenes, kuras nosūtījušas vēstuli Nobela prēmijas komitejai ar aicinājumu Trampam piešķirt Miera prēmiju.
Tikmēr Izraēlas armija arī otrdien, 7. oktobra uzbrukuma gadadienā, turpinājusi apšaudi Gazas joslā. Aculiecinieki ziņo par spēcīgām bombardēšanām no gaisa, jūras un sauszemes agrās rīta stundās.