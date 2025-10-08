Madridē sabrukusi sešstāvu ēka - zem drupām atrasti četri bojāgājušie
Spānijas galvaspilsētā Madridē daļēji sabrukusi sešstāvu ēka celtniecības stadijā, aprokot zem drupām vairākus strādniekus. Kā ziņo varasiestādes, negadījumā bojā gāja četri cilvēki.
Nelaime notika otrdien, 7. oktobrī, ap plkst. 13.00. Kā ziņo vietējie mediji, ēka tika renovēta, jo tās īpašnieki grasījās to pārveidot par četrzvaigžņu viesnīcu. Sabrukšanas brīdī ēkā strādāja aptuveni 30–40 darbinieki, un līdz šim no drupām izvilktas četru cilvēku mirstīgās atliekas. Starp bojāgājušajiem ir 30–50 gadu veci strādnieki no Mali, Gvinejas un Ekvadoras.
Kāds celtnieks vārdā Mihails negadījuma brīdī ēkas apakšējos stāvos sūknēja betonu un atradās ārpusē, kad notika sabrukums. Viņš sacīja, ka pirmais, ko ieraudzījis, bijis biezs putekļu mākonis, un, to redzot, viņš nekavējoties pametis būvdarbu vietu. "Es biju pirmais, kas aizbēga, [un tajā brīdī] es par neko citu nedomāju. Vispirms vēlējos izglābt savu dzīvību un, ja tas būtu manos spēkos, vēlāk palīdzētu citiem," viņš sacīja žurnālistiem.
Citi aculiecinieki atklāj, ka ēkas sabrukšanas laikā "nograndis skaļš sprādziens, un viņi manījuši, ka no ēkas paceļas biezi dūmi." Bet tuvējās beķerejas darbinieks vietējam radio norādīja, ka "viņam, redzot notikušo, šķita, ka nograndis sprādziens."
Kā žurnālistiem norāda Madrides neatliekamās palīdzības dienestu pārstāve Beatrise Martina: "Nelaime izcēlās, kad ēkā sabruka vairākas griestu konstrukcijas." Bet policija par notikušo ir uzsākusi izmeklēšanu un uzsver, ka par precīziem ēkas sabrukšanas iemesliem šobrīd pāragri ir grūti. Tikmēr Madrides mērs Hosē Luiss Martiness-Almeida dažas stundas pirms līķu izcelšanas no ēkas drupām paziņoja, ka pazudušo meklēšana ir "sarežģīts un grūts uzdevums", piebilstot, ka notikuma vietā darbojas arī policijas suņi.
Sabrukusī ēka, kurā iepriekš atradās biroji, atrodas Madrides centrā, netālu no operas nama un pils. Ēkas attīstību veica uzņēmums "Rehbilita", kas no plašākiem komentāriem šobrīd atteicies. Īpašums pieder Saūda Arābijā bāzētam nekustamo īpašumu fondam "RSR", kas specializējas augstas klases viesnīcu un tūristu dzīvokļu izveidē Spānijā un Portugālē. "RSR" šo īpašumu Madridē iegādājās 2022. gadā par 24,5 miljoniem eiro.