ES komisārs: Vācijas izlūkdienestam ir pierādījumi, ka Kremlis apspriež uzbrukumu NATO dalībvalstīm
Eiropas Savienības aizsardzības un kosmosa komisārs Andrjus Kubiļus intervijā Polijas laikrakstam “Wyborcza” norādīja, ka Vācijas izlūkdienestam ir pierādījumi, ka Krievijas vadība apspriedusi uzbrukumu NATO.
“Es uzticos izlūkdienestiem. Vācijas izlūkdienests apgalvo, ka tam ir pierādījumi, ka Kremlis apspriež uzbrukumu NATO. Ja viņi to apspriež, vai tas nozīmē, ka viņi to plāno? To mēs nezinām. Taču šādi signāli ir jāuztver nopietni. Iespējams, ka viņi patiešām gatavojas karam. Mums arī jāgatavojas un jāmācās ne tikai no ukraiņu pieredzes, bet arī no krievu pieredzes,” sacīja Kubilius, vēsta ziņu medijs “Espreso TV.”
Viņš uzsvēra, ka Krievijai šis karš daudz izmaksā, taču tas nenozīmē, ka Kremlis nav apmierināts ar rezultātiem.
Kubiļus piebilda, ka krievi spēja veiksmīgi pielāgoties pārmaiņām: “Neskatoties uz milzīgajiem zaudējumiem, Krievija joprojām lielā mērā spēj ražot ieročus, munīciju un militāro tehniku,” kā vēsta medijs B92.