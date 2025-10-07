Aptauja: vairāk nekā 70% poļu uzskata, ka Krievijas kara lidmašīnas vajadzētu notriekt
Vairāk nekā 70% poļu uzskata, ka Krievijas kara lidmašīnas, kas pārkāpj Polijas gaisa telpu, būtu jānotriec, liecina raidsabiedrības "Radio Zet" aptauja.
No 72,3% poļu, kuri atbalsta Krievijas militāro lidmašīnu notriekšanu, 38,1% norādīja, ka noteikti to atbalsta, bet 34,2% norādīja, ka drīzāk atbalsta. Savukārt 16,7% neatbalstīja šādu reakciju, 4,6% norādot, ka noteikti to neatbalsta, bet 12,1% - ka drīzāk neatbalsta, liecina aptauja.
11% respondentu nespēja formulēt viedokli šajā jautājumā.
Viedokļi atšķiras atkarībā no respondentu politiskās pārliecības. Vislielāko atbalstu Krievijas kara lidmašīnu notriekšanai pauda kreisi noskaņotie poļi. Šajā grupā aptuveni 95% pauda pārliecinošu atbalstu, bet aptuveni 4% norādīja, ka drīzāk ir pret Krievijas lidmašīnu notriekšanu virs Polijas un citām NATO valstīm.
Centristu un liberāļu vidū 65% valdošās Pilsoniskās koalīcijas (KO) vēlētāju un 60% centriskās partiju apvienības "Trešais ceļš" atbalstītāju uzskata, ka šādi lidaparāti būtu jānotriec. Pret šādu reakciju noskaņoti 20% KO un 36% "Trešā ceļa" vēlētāju.
Opozīcijā esošās nacionālkonservatīvās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) atbalstītāju vidū 77% atbalsta Krievijas kara lidmašīnu notriekšanu, bet 14% ir noskaņoti pret to.
Galēji labējās partijas "Konfederācija" atbalstītāju vidū lidmašīnu notriekšanu atbalsta 67%, bet aptuveni 10% ir pret to, liecina "Radio ZET" aptauja.
Aptauja tika veikta 26. un 27. septembrī, un tajā piedalījās 1073 pieaugošie.