Burkā kundzi pieminot. Patrīcija Rūtledža lika pasaulei smieties, bet pati slēpa sirdssāpes
Patrīcija Rūtledža bija viena no izcilākajām britu aktrisēm, kuras talants un harizma iekaroja skatītāju sirdis visā pasaulē. Viņa kļuva leģendāra ar Hiacintes Burkā tēlu seriālā „Smalkais stils”. Taču aiz spožā smaida un teicami nospēlētām lomām slēpās arī sieviete ar dziļām jūtām, sāpēm un nelokāmu ticību savam aicinājumam. Par savu ilggadējo ieguldījumu mākslā un sabiedrībā viņa saņēmusi vairākus augstākos Lielbritānijas valsts apbalvojumus, tostarp bruņinieces titulu.
Aktrise Patrīcija Rūtledža, kura mūžībā devās 96 gadu vecumā, Haicinti Burkā padarīja par vienu no neaizmirstamākajām varonēm visā televīzijas vēsturē. Kopš deviņdesmitajiem gadiem, kad uz ekrāniem iznāca seriāls “Smalkais stils” („Keeping Up Appearances”) šī snobiskā sieviete ar pērļu kaklarotu, balto tālruni, vakariņām sveču gaismā un māsu, kurai ir mersedess un istaba ponijam, cilvēku apziņā ir tikpat spilgta kā Čārlza Dikensa radītie tēli.
Pati Patrīcija par savu ekrāna varoni Burkā kundzi reiz teica: “Viņa ir groteska.” Vārds “grotesks” (no franču “grotesque”) apzīmē ko vienlaikus smieklīgu un biedējošu, reālu un nereālu, skaistu un atbaidošu. Tas ir apzināts pretstatu sajaukums, kas rada absurdu, pārspīlētu vai izkropļotu efektu.
Tomēr aktrise, tāpat kā skatītāji, nevarēja viņu nemīlēt: „Viņa vienmēr kļūdījās, paslīdēja uz banāna mizas, bet pēc tam atgriezās un atkal lepni māja ar karogu,” tēlaini salīdzināja Rūtledža, kura par izcilajiem sasniegumiem teātra mākslā savulaik saņēmusi Britu impērijas ordeni no karalienes Elizabetes II.
Kad seriāls nonāca uz ekrāniem, Patrīcijai jau bija gandrīz četrdesmit gadu pieredze aktiermākslā – no „Coronation Street” līdz Brodvejas mūzikliem, viņa bija spēlējusi kopā ar tādām zvaigznēm kā Sidnijs Puatjē un Džerijs Lūiss.
Viņa bija arī rakstnieka Alana Beneta favorīte, kurš 1982. gadā tieši viņai uzrakstīja savu pirmo televīzijas monologu. Šī darba panākumi noveda pie leģendārā cikla „Talking Heads”, kurā Patrīcija atveidoja galveno lomu.
Pēc „Smalkā stila” Patrīcija guva vēl vienus milzīgus panākumus – šoreiz ar lomu seriālā “Izmeklē Hetija Vaintropa” („Hetty Wainthropp Investigates”), un 1996. gadā tika atzīta par britu visu laiku mīļāko aktrisi.
Tomēr viņas privātā dzīve vienmēr palika aiz slēgtām durvīm. Aktrise nekad neapprecējās, viņai nebija bērnu un gadiem ilgi Patrīcija atteicās runāt par savām personīgajām attiecībām, īsi atbildot: „Es zinu, ko nozīmē mīlēt un ciest.”
Tikai vēlākos gados Rūtledža atklāja, ka viņai bijušas trīs lielas mīlestības, tostarp viena ar precētu vīrieti, kas viņu kā dievbijīgu kristieti ļoti mocījusi.
Harizmātiskā Patrīcija Rūtledža
„Tas nebija mans apzināts lēmums neprecēties un nekļūt par māti,” apliecināja aktrise. “Dzīve tā iegrozījās, jo manas attiecības ar aktiermākslu bija tik piepildītas. Tagad domāju – žēl, ka nebija bērnu. Bet neesmu pārliecināta, ka var apvienot karjeru un ģimeni, un izdarīt to labi abās jomās. Es vienmēr zināju – visam ir cena.”
Kad aktrisei jautāja par viņas panākumu noslēpumu, Patrīcija vienmēr teica: „Esmu gatava dot padomu – tas saucas risks. Ja esi gatavs riskēt ar visu, vari panākt jebko.”