Tramps apgalvo, ka izredzes noslēgt miera līgumu Gazā ir “ļoti labas”. Sarunas turpināsies otrdien
Pirmā sarunu kārta par ASV prezidenta Donalda Trampa miera plānu kara izbeigšanai Gazas joslā ir beigusies "pozitīvā gaisotnē", un sarunas turpināsies otrdien, ziņoja arābu mediji.
Jau ziņots, ka Ēģiptes kūrortpilsētā Šarm eš Šeihā pirmdien sākās netiešas sarunas starp palestīniešu kaujinieku grupējumu "Hamas" un Izraēlu par kara izbeigšanu Gazas joslā saskaņā ar miera plānu, kuru piedāvājis ASV prezidents Donalds Tramps.
Pirmdien, kad amatpersonas tikās, ASV prezidents Donalds Tramps Baltajā namā žurnālistiem teica: “Mums ir ļoti labas izredzes noslēgt vienošanos, un tā būs ilgstoša vienošanās.”
Ir gaidāms, ka šīs sarunas turpināsies otrdien, ziņoja Kataras satelīttelevīzijas kanāls "Al-Jazeera", atsaucoties uz Ēģiptes telekanālu "Al-Qahera News".
Sarunas ar Ēģiptes un Kataras vidutāju starpniecību notiek aiz slēgtām durvīm pastiprinātas drošības apstākļos dažas nedēļas pēc tam, kad Izraēla triecienā Kataras galvaspilsētai Dohai mēģināja nogalināt "Hamas" līderus.
Domājams, ka šīs sarunas var ilgt vairākas dienas.
Tramps, kura īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un znots Džareds Kušners plāno ierasties Ēģiptē, ir aicinājis sarunu delegācijas "rīkoties ātri", lai izbeigtu karu Gazas joslā, kur pirmdien turpinājās Izraēlas gaisa triecieni.
"Hamas" un Izraēla ir pozitīvi reaģējuši uz Trampa miera plānu, bet vienošanās par detaļām būs sarežģīta. Plāns cita starpā paredz "Hamas" atbruņošanos, ko šis grupējums negrib pieņemt.