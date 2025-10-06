Albānijā vīrietis tiesā nošauj tiesnesi.
Pasaulē
Šodien 20:22
Pirmdien Albānijas galvaspilsētā Tirānā kāds vīrietis atklāja uguni tiesas zālē, nogalinot tiesnesi un ievainojot vēl divus cilvēkus, paziņoja policija.
Apelācijas tiesas tiesnesis Astrits Kalaja vadīja vīrieša lietu, kad vīrietis atklāja uguni, paziņoja policija, piebilstot, ka šāvējs nekavējoties tika aizturēts.
"Tiesnesis tika steidzami nogādāts slimnīcā, taču ceļā mira no ievainojumiem," teikts policijas paziņojumā.
Arī otra tiesas procesa puse - tēvs un dēls - tika ievainoti un nogādāti slimnīcā, taču viņu stāvoklis ir stabils.
Saskaņā ar vietējās preses ziņojumiem lieta bija par strīdu par īpašumu, un vīrietis šāva uz tiesnesi, jo zināja, ka zaudēs.