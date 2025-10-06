Džillija Kūpere.
Pasaulē
Šodien 14:54
Mūžībā devusies populārā angļu rakstniece Džillija Kūpere
88 gadu vecumā mirusi populārā angļu rakstniece, daudzu romantisku daiļdarbu autore Džillija Kūpere, pirmdien pavēstīja rakstnieces tuvinieki.
Kūperes pazīstamāko darbu vidū ir Ratšīras hroniku romāni, kas aizsākās ar 1985. gada romānu "Riders" ("Jātnieki").
Turpinājums "Rivals" ("Sāncenši") tika publicēts 1988. gadā, bet pērn klajā nāca pēc šī romāna motīviem tapušais britu televīzijas seriāls.
Tikai Lielbritānijā vien Kūperes grāmatas pārdotas 11 miljonos eksemplāru.
Vairāki Kūperes romāni, arī "Emīlija", "Bella" un "Harieta", tulkotas latviešu valodā.