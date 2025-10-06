Emanuels Makrons nosaucis jaunās Francijas valdības sastāvu
Francijas prezidents Emanuels Makrons nosaucis jaunās valdības sastāvu, kuras veidošanu pirms nepilna mēneša Elizejas pils saimnieks uzticēja jaunieceltajam premjerministram Sebastjēnam Lekornī.
Lekornī kļuvis jau par septīto Makrona administrācijas premjerministru, taču viņam parlamentā jau draud neuzticības izteikšana. Aizsardzības ministra portfelis uzticēts Bruno Lemēram, kas laikā no 2017. līdz 2024.gadam ieņēma ekonomikas ministra amatu.
Ekonomikas ministrijas vadīšana uzticēta Rolānam Lekēram, kam nāksies tik galā ar sarežģīto budžeta sastādīšanu. Tikmēr amatus saglabājuši daudzi līdzšinējie ministri, tajā skaitā ārlietu ministrs Žans Noels Baro.
Savā vietā palicis arī iekšlietu ministrs Bruno Retaijo un tieslietu ministrs Žeralds Darmanēns. Savu amatu saglabājusi arī skandālos ierautā kultūras ministre Rašida Dati, kam nākamgad jāstājas tiesas priekšā apsūdzībās par korupciju. Paredzēts, ka savas valdības programmu Lekornī parlamentā izklāstīs otrdien, un vairākas kreisās partijas jau piedraudējušas, ka nekavējoties pieprasīs uzticības balsojumu.