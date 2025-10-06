Sidnejā izcēlusies apšaude - ievainoti vismaz 20 cilvēki. VIDEO
Svētdienas vakarā ap plkst. 19.45 Sidnejā izcēlās apšaude - vietējie mediji ziņo, ka kāds 60 gadus vecs vīrietis atklāja uguni uz garāmbraucošām mašīnām, ievainojot 20 cilvēkus.
Apšaude izcēlās vienā no Sidnejas priekšpilsētām un tajā šāvieni tika raidīti arī uz policijas spēkratiem un tuvējām ēkām. Vietējie iedzīvotāji ziņo, ka uzbrucējs, iespējams, šāvienus veica no restorāna jumta.
Kā ziņo varasiestādes, aizdomās turētais ticis aizturēts un ir nogādāts slimnīcā, kur viņam tiek sniegta medicīniskā palīdzība pēc ievainojumiem, kas gūti aizturēšanas laikā. Viens no cietušajiem, ar šautām brūcēm kaklā un krūtīs, šobrīd atrodas kritiskā stāvoklī. Pārējie 19 cietušie guvuši ievainojumus no sašauto logu stikliem un šķembām. Arī daži no viņiem nogādāti slimnīcā.
Taksometra vadītājs Niks vietējiem medijiem norāda, ka apšaudē cietis arī viņa spēkrats. Vīrietis norāda, ka saklausīja savādu troksni sava transportlīdzekļa pasažiera pusē, pirms pamanīja, ka "logā atrodas vairāki caurumi". "Es sajutu šaujampulvera smaku, bet, tā kā bija nakts, pieņēmu, ka kāds ir vienkārši mētājies ar petardēm," viņš pastāstīja laikrakstam "The Daily Telegraph". Taksometra vadītājs sacīja, ka pēc incidenta bijis "šokā", piebilstot, ka "kaut kas tāds notiek tikai filmās".
Tikmēr kāda restorāna īpašniece norāda, ka, sadzirdot šāviņus, cilvēki bija panikā un neizgāja no restorāna līdz vēlai naktij. Bet kāda uzņēmuma īpašniece norāda, ka iespējamais šāvējs pārcēlās uz šo rajonu pirms neilga laika.