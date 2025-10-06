Pie Imigrācijas un muitas dienesta ēkas Portlendā pēdējā laikā ik nakti notiek protesti.
Donalds Tramps uz Portlendu nosūtījis Kalifornijas nacionālo gvardi
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps nosūtījis Kalifornijas nacionālo gvardi uz Oregonas štata lielāko pilsētu Portlendu.
Kā norādīts viņa paziņojumā, karavīri nosūtīti uz Portlendu, lai sniegtu palīdzību Imigrācijas un muitas dienestam (ICE), nodrošinātu federālo likumu ievērošanu un aizsargātu federālo īpašumu. Pie ICE ēkas Portlendā pēdējā laikā ik nakti notiek protesti. Lai gan vietējās amatpersonas apgalvo, ka tie esot nelieli un miermīlīgi, Tramps izteicies, ka pilsēta esot "kara pārņemta".
Nosūtot uz Oregonu Kalifornijas nacionālo gvardi, Tramps cenšas apiet federālā tiesneša sestdienas lēmumu, ar kuru tika bloķēta 200 Oregonas nacionālās gvardes karavīru nosūtīšana uz Portlendu.