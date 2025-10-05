Krievu raķešu un dronu uzbrukumā nogalināti četri vienas ģimenes cilvēki Ukrainas rietumu Ļvivas apgabalā
Naktī uz svētdienu notikušajā Krievijas raķešu un dronu triecienā Ļvivas apgabalā, Ukrainas rietumos, nogalināti četri vienas ģimenes cilvēki - 15 gadus veca meitene, viņas māte un vecvecāki, pavēstīja Ļvivas apgabala prokuratūra. Trieciena rezultātā Lapijivkas ciemā ģimenes māja sagrauta pilnībā.
Lviv region: russian attack kills family of four, including a 15-year-old girl. Four others injured. pic.twitter.com/6mFrLMAWqm— EMPR.media (@EuromaidanPR) October 5, 2025
Vēl viens ģimenes loceklis, kā arī divi kaimiņu māju iedzīvotāji nogādāti slimnīcā ar dažāda smaguma ievainojumiem. Kopumā apgabalā ievainoti seši cilvēki.
Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs pavēstīja, ka trieciena rezultātā pilsētā nodarīti postījumi skolai, bērnudārzam un baznīcai.
Izraisīts arī ugunsgrēks Ļvivas industriālajā parkā "Sparrow".
Krievijas dronu un raķešu trieciens naktī uz svētdienu bija lielākais uzbrukums Ļvivas apgabalam kopš pilna mēroga kara sākuma, norādīja apgabala prokuratūra. Naktī uz svētdienu Krievija uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 50 raķetēm un aptuveni 500 dronu.
Jāpiebilst, ka līdzīga ģimenes traģēdija Ļvivā notika pagājušā gada septembrī, kad krievu triecienā dzīvojamai mājai kāds vīrietis zaudēja gan sievu, gan visas trīs meitas.
💔 Footage of Yaroslav's rescue from the rubble - a man who lost his entire family today…— The Ukrainian Review (@UkrReview) September 4, 2024
🕯️ After today's attack on Lviv, his wife Evhenia and their three daughters — Yaryna, Darina and Emilia — died in their own home. pic.twitter.com/gPB15HLpM0
Krievija nekad nav atzinusi savus triecienus Ukrainas dzīvojamām mājām un savu vainu civiliedzīvotāju bojāejā, ierasti savu uzbrukumu rezultātus raksturojot kā "iznīcinātus militāros mērķus".