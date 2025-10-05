Viesi ierodas Dailes teātrī uz poļu režisora Tvarkovska jauniestudējuma "Orākuls" pirmizrādi
Piektien, 19. septembrī, Dailes teātrī Latvijas pirmizrādi piedzīvoja poļu režisora Lukaša Tvarkovska jauniestudējums "Orākuls". "Orākuls" ir otrais Dailes teātra kopdarbs ...
VID vadītāja Baiba Šmite-Roķe uz teātri dodas ar meitu
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe Dailes teātrī svaigi tapušo iestudējumu "Orākuls" skatīt devās kopā ar meitu Luīzi Māru, kura vizuāli ir ļoti līdzīga mammai.
Ierasts, ka VID vadītāja pirmizrādes un citus nozīmīgus kultūras notikumus apmeklē sava dzīvesbiedra Latvijas Nacionālā teātra aktiera Normunda Laizāna pavadībā. Taču šoreiz viņa apkārtējo ļaužu uzmanību piesaistīja, pirmizrādes vakaru pavadot jaunas dāmas kompānijā. Žurnālam "Kas Jauns" Baiba Šmite-Roķe apliecināja, ka sabiedrotā ir viņas meita Luīze Māra.
Kaut arī Luīze Māra kādam varētu izskatīties pēc vidusskolnieces, patiesībā viņa ir jau pieaugusi sieviete, turklāt precēta dāma un piedevām arī divu bērnu māmiņa. Luīzes Māras Feldmanes-Zantes vīrs ir Elviss Zants, kurš Rīgas saviesīgās un kultūrdzīves aprindās ir labi zināma personība. Viņš ir gan dīdžejs, gan mūziķis, gan kultūras notikumu kurators un komunikācijas eksperts.
Baibai Šmitei-Roķei no iepriekšējām attiecībām ir arī dēls.