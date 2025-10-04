Spēcīga vētra pārņem Eiropu - viens bojāgājušais, traucēta gaisa un jūras satiksme
Vairākas Eiropas valstis sestdien piedzīvoja vētru, kas virzījās uz austrumiem no Lielbritānijas un kuras dēļ traucēta gaisa un jūras satiksme, kā arī saņemta informācija par kāda vīrieša bojāeju Īrijā.
Policija paziņoja, ka saistībā ar laikapstākļiem Leterkenijā Īrijas ziemeļrietumos miris kāds vīrietis, taču detalizētu informāciju nesniedza.
Laikapstākļu dēļ Amsterdamas Shipholas lidostā, kas ir viena no noslogotākajām Eiropā, atcelti apmēram 80 ielidojošie un 70 izlidojošie reisi.
Nīderlandes meteoroloģiskais dienests brīdināja par viesuļvētras spēka brāzmām līdz 28 metriem sekundē Ziemeļjūrā un 21 metram sekundē uz sauszemes. Apturēti arī vairāki prāmju savienojumi ar Nīderlandes Frīzu salām.
Daudzviet atceltas aktivitātes ārpus telpām, piemēram, tirgi, sporta sacensības un festivāli.
Pirms tam vētra Lielbritānijā, Īrijā un Norvēģijā izraisīja elektroapgādes traucējumus, kā ar slēgti ceļi, traucēta gaisa un dzelzceļa satiksme.
Dažviet Skotijā desmitiem tūkstoši cilvēku palika bez elektroapgādes, kad vēja brāzmas sasniedza 44 metrus sekundē.
Londonā piesardzības dēļ sestdien bija slēgti parki.
Arī Norvēģijā daudzviet bija elektroapgādes pārtraukumi, un tika apturēta daudzu vilcienu satiksme. Valsts meteoroloģijas institūts prognozē, ka dažos rajonos turpināsies vēja brāzmas un spēcīgas lietavas.