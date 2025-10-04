Minhenes lidosta atsākusi darbību
Minhenes lidosta sestdienas rītā atsāka darbību pēc tam, kad naktī tā atkal tika apturēta piesardzības apsvērumu dēļ, jo tika ziņots par redzētiem iespējamiem droniem, paziņoja lidostas preses sekretārs.
Viņš brīdināja, ka ceļotāji arī dienas laikā var saskarties ar reisu kavējumiem.
Satiksme Vācijas otrā lielākajā lidostā tika apturēti otro nakti pēc kārtas. Tika atcelti vai novirzīti vairāki reisi, kas ietekmēja ap 6500 ceļotāju.
Ceturtdienas vakarā Minhenes lidostas skrejceļi tika slēgti viena vai vairāku dronu dēļ, kas tikuši redzēti virs lidostas un tās apkārtnē. Viens drons tika redzēts arī virs Bundesvēra objekta lidostas tuvumā.
Reisi tika atcelti vai novirzīti uz citām lidostām, ietekmējot aptuveni 3000 pasažierus. Simtiem cilvēku nācās pavadīt nakti lidostas termināļos. Lidosta piektdienas rītā atsāka darbu normālā režīmā.
Pēc dronu izraisītajiem traucējumiem Minhenes lidostā Bavārijas federālā zeme gatavojas piešķirt policijai pilnvaras šaut uz aizdomīgiem droniem. Drīzumā tiks izstrādāts attiecīgs likumprojekts.