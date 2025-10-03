Ukraina sarāvusi diplomātiskās attiecības ar Nikaragvu, kuras prezidents Ortega aktīvi atbalsta Krievijas invāziju
Ukraina sarāvusi diplomātiskās attiecības ar Nikaragvu, kas atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu un Maskavas teritoriālās pretenzijas uz Ukrainas teritorijām, paziņojusi Kijiva.
Nikaragva atbalsta Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Nikaragvas prezidents Daniels Ortega jūlijā vēstulē Putinam nodēvēja šo iebrukumu par "vēsturisku cīņu pret NATO atbalstīto ukraiņu neonacismu" un paziņoja, ka Nikaragva pilnībā atbalsta Krievijas teritoriālās pretenzijas, ziņoja mediji.
Ukrainas Ārlietu ministrija pavēstīja, ka uzskata šo Nikaragvas soli par mēģinājumu graut Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. "Atbildot uz šādu nedraudzīgu rīcību, Ukraina paziņo par diplomātisko attiecību saraušanu ar Nikaragvas Republiku," teikts ministrijas ceturtdien publiskotajā paziņojumā.
Ukrainai nav vēstniecības Nikaragvā vai nopietnu tirdzniecības saišu ar šo Centrālamerikas valsti.
Ortegas vadītā Nikaragva tradicionāli atbalsta Krievijas agresiju, tā atzinusi gan Krievijas kontrolēto Gruzijas teritoriju Abhāzijas un Dienvidosetijas neatkarību, gan balsojusi ANO pret Krievijas nosodīšanu sakarā ar tās invāziju Ukrainā, bet 2022. gada rudenī atzina "referendumu" rezultātā Krievijas veikto četru Ukrainas austrumu apgabalu aneksiju.