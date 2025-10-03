1968.gada studentu slaktiņa upuru atcere Mehiko pārvēršas agresīvās sadursmēs ar policiju
Mehiko pēc 1968.gada studentu slaktiņa atcerei veltītas demonstrācijas ceturtdien notikušas sadursmes starp agresīvi noskaņotiem protestētājiem un policiju, kā rezultātā ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki.
Demonstrācijā piedalījās aptuveni 10 000 cilvēku, un tā noritēja kopumā mierīgi, taču noslēgumā agresīvi noskaņoti protestētāji uzbruka policistiem ar akmeņiem, āmuriem un citiem priekšmetiem. Vairākiem veikaliem tika izsisti logi un tie tika izlaupīti.
Saskaņā ar oficiālajiem datiem sadursmēs Mehiko vēsturiskajā centrā tika ievainoti 123 cilvēki. Trīs no 94 ievainotajiem policistiem guvuši smagas traumas.
Policija paziņoja, ka nekārtībās iesaistījās aptuveni 350 cilvēki. Par drošību demonstrācijas laikā gādāja aptuveni 1500 policistu.
Demonstrācija tika rīkota, lai pieminētu bēdīgi slavenos 1968.gada notikumus Mehiko priekšpilsētā, kuru laikā drošības spēki apšāva studentu demonstrāciju, nogalinot no 44 līdz 300 cilvēkiem. Desmit dienas pirms Mehiko olimpisko spēļu sākuma notikušā nozieguma pēdas varasiestādes rūpīgi slēpa.
1968.gada traģiskie notikumi ar protesta akcijām un demonstrācijām tiek pieminēti katru gadu.