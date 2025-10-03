Tramps atkal draud "Hamas" teroristiem: no pirmdienas rēķinieties ar elli!
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien izvirzījis ultimātu palestīniešu teroristu grupējumam "Hamas", pieprasot tam līdz svētdienas vakaram piekrist viņa plānam kara izbeigšanai Gazas joslā vai rēķināties nepieredzēti bargu atbildi. Tramps paziņoja, ka "Hamas" ir laiks līdz svētdienai plkst.18 (pirmdienai plkst.1 pēc Latvijas laika).
"Ja šīs pēdējā brīža vienošanās netiks panākta, "Hamas" piedzīvos elli, kādu neviens vēl nav redzējis," savā platformā "Truth Social" paziņoja ASV prezidents.
Jau vēstīts, ka pirmdien pēc Trampa un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu tikšanās Baltajā namā tika publiskots Trampa virzītais 20 punktu plāns, kas paredz tūlītēju pamieru Gazas joslā, "Hamas" gūstā esošo ķīlnieku atbrīvošanu, "Hamas" atbruņošanos un Izraēlas spēku atkāpšanos. Plāns arī paredz "pagaidu starptautisku stabilizācijas spēku" izvietošanu un pārejas iestādes izveidi, ko vadītu Tramps.
Pēc Izraēlas spēku pakāpeniskas atkāpšanās Gazas joslā atkal ieplūstu palīdzība un investīcijas un palestīnieši netiktu spiesti atstāt šo teritoriju, bet gan mudināti palikt un veidot labāku Gazas joslu, teikts Trampa plānā.
2023.gada 7.oktobra uzbrukumos "Hamas" un citi palestīniešu teroristu grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī saņēma par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu vairāk nekā 250 cilvēkus. Kopš tā laika Izraēla veic vērienīgu militāru operāciju Gazā, kuras gaitā tā likvidējusi daudzas augsta ranga "Hamas" amatpersonas, to skaitā viņu poitiskā biroja vadītāju Ismailu Haniju, kuru uzspridzināja Irānas galvaspilsētā Teherānā 2024. gada 31. jūlijā, kā arī viņa pēcteci Jahju Sinvaru, kuru nošāva Gazā 2024. gada 16. oktobrī.