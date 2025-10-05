Pakistānieši darbā uz Baltkrieviju pārāk nelaužas - daudziem tas ir pieturas punkts ceļā uz Eiropu
Pavasarī pēc tikšanās ar Pakistānas premjerministru Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko paziņoja par gatavību uzņemt vismaz 100 000 viesstrādnieku no šīs valsts. Realitātē strādāt ieradušies apmēram divi simti pakistāniešu, kamēr tūkstošiem migrantu negrib baudīt Lukašenko viesmīlību un laužas pāri žogiem uz Eiropu.
Šans Suhils (30) no Islāmabadas iespēju strādāt Baltkrievijā uzņēma ar entuziasmu. Viņš vērsās pie vairākiem darbā iekārtošanas aģentiem, paužot gatavību strādāt celtniecībā, bet tā arī nav atradis ne piedāvājumus, ne arī kur un kā iesniegt dokumentus, raksta “Deutsche Welle”. Tas liecina, ka process nav diez ko sakārtots.
Pakistānā ir vairāk nekā 250 miljoni iedzīvotāju, un augstskolu absolventu vidū bezdarbnieku līmenis pārsniedz 30 procentus. Baltkrievijā oficiālais bezdarba līmenis ir trīs procenti, iedzīvotāju skaits krītas, turklāt pēc 2020. gada protestiem emigrēja daži simti tūkstošu.
Šā gada pavasarī Baltkrievijā vizītē ieradās Pakistānas premjers Šahbazs Šarifs, un Lukašenko paziņoja: “Mēs vienojāmies ar manu draugu, Pakistānas premjerministru, ka tuvākajā laikā tiks nosūtīti dažādu nozaru darbinieki. No tām nozarēm, ko mēs palūgsim. (..) Lai tie būtu 100 tūkstoši, varbūt 120 līdz 150 tūkstoši tādu speciālistu.”
Augustā Pakistānā tikās abu valstu iekšlietu ministri, un atkal izskanēja, ka tūkstošiem pakistāniešu dosies uz Baltkrieviju. Šāda darbā iekārtošanas programma Baltkrievijā tiešām darbojas, taču, pēc maija datiem, nolīgti bija tikai apmēram 200 pakistāniešu. Pieprasīti ir kvalificēti speciālisti ražošanā, celtniecībā un tehnoloģijās.
Pakistānā vidējā mēnešalga ir apmēram 82 100 rūpiju (ap 250 eiro), Baltkrievijā nedaudz virs 2700 rubļu (ap 680 eiro). Jāņem gan vērā, ka viesstrādniekam jāmaksā par mājokļa īri, iespējami arī citi izdevumi, bet Pakistānā daudzi uztver Baltkrieviju kā tramplīnu tālākam lēcienam uz “īsto” Eiropu.