Francijā aizturētais Krievijas tankkuģis “Boracay” turpina ceļu uz Suecu
Francijā aizturētajam Krievijas ēnu flotes tankkuģim "Boracay" atļauts turpināt ceļu ar kapteini uz klāja, ziņo informēti avoti.
Kuģis virzās uz Suecas kanālu, liecina jūras satiksmes dati.
Francija militārpersonas trešdien uzkāpa uz kuģa klāja un aizturēja kuģa kapteini un pirmo palīgu. Prokuratūra ceturtdien paziņoja, ka kuģa kapteinis februārī tiks tiesāts par nepakļaušanos Francijas Jūras spēku pavēlēm. Pirmais palīgs tika atbrīvots. Taču šodien informēti avoti ziņoja, ka arī kapteinis tika atbrīvots un viņš un pirmais palīgs atgriezās uz kuģa, kas ceturtdienas vakarā pameta Francijas piekrasti.
Francijas prokuratūra ceturtdien paziņoja, ka kuģis tika apturēts, jo nebija skaidrs, kurā valstī tas ir reģistrēts. Kuģis transportē lielu naftas kravu no Krievijas uz Indiju.
Pastāv aizdomas, ka "Boracay" ir arī saistīts ar pagājušajā mēnesī Dānijā notikušajiem dronu lidojumiem, kas izraisīja traucējumus lidostu darbā.
"Boracay" kuģo ar Beninas karogu. Eiropas Savienība (ES) šo Krievijas ēnu flotes tankkuģi iekļāvusi melnajā sarakstā. No 22. līdz 25.septembrim tas atradās pie Dānijas krastiem.
Francijas prezidents Emanuels Makrons ceturtdien aicināja Eiropu pastiprināt spiedienu uz Krievijas ēnu floti un sekot Francijas piemēram, aizturot kuģus, kas tiek izmantoti, lai apietu pret Maskavu noteiktās sankcijas.
ES noteikusi sankcijas simtiem novecojušu tankkuģu, ko Krievija izmanto, lai apietu naftas eksporta ierobežojumus, kas tika noteikti pēc krievu atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022.gadā.
Avots Francijas armijā ziņu aģentūrai AFP atklāja, ka "katru dienu desmit līdz 15 ēnu flotes kuģi dodas garām Brestai".