Pēc nakts incidenta ar droniem Minhenes lidosta atsāk darbu normālā režīmā
Minhenes lidosta atsākusi darbu normālā režīmā pēc tam, kad dronu dēļ naktī tika slēgti lidostas skrejceļi.
Bavārijas federālās zemes un Vācijas federālās policijas virsnieki pārmeklēja rajonu, lai atrastu dronus un aizdomīgas personas, bet neko neatrada. Meklēšanā tika izmantoti arī policijas helikopteri.
Lidostas Dānijā, Norvēģijā un Polijā pēdējā laikā vairākkārt bijušas spiestas apturēt reisus dronu dēļ. Eiropas valstis tur aizdomās Krieviju par šiem dronu lidojumiem.
Minhenes lidostā naktī tika atcelti vai novirzīti uz citām lidostām vairāk nekā 30 avioreisi, kas ietekmēja aptuveni 3000 pasažieru.
Lidostas preses pārstāvis ziņoja, ka avioreisi no plkst.5 (plkst.6 pēc Latvijas laika) kursē normālā režīmā.
"Pasažieriem, kurus ietekmēja vakardienas reisu slēgšana, rezervēti jauni reisi, un vakar atceltie reisi tiks pārcelti uz šodienu," norādīja lidostas preses pārstāvis.
Arī Vācijas aviokompānijas "Lufthansa" pārstāvis ziņoja, ka lidojumi atsākti saskaņā ar grafiku.
Skrejceļu slēgšanas dēļ tika atcelti vai uz citām lidostām novirzīti 19 "Lufthansa" reisi.