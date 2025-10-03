Tiesa Helsinkos atsakās skatīt lietu pret Krievijas ēnu flotes tankkuģa “Eagle S” kapteini
Somijas tiesa piektdien izbeidza lietu pret Krievijas ēnu flotes naftas tankkuģa "Eagle S" kapteini Gruzijas pilsoni Davitu Vadačkoriju un diviem stūrmaņiem, kuru vadītā kuģa enkurs Somu līcī nodarīja bojājumus pieciem zemūdens kabeļiem.
"Šajā lietā nebija iespējams piemērot Somijas krimināllikumu," paziņoja Helsinku apgabaltiesa, paskaidrojot, ka lieta nav tās jurisdikcijā.
Viņiem bija izvirzītas apsūdzības par smagu materiālo zaudējumu nodarīšanu un rupjiem telekomunikāciju traucējumiem. Prokurors bija pieprasījis trim apkalpes locekļiem piespriest divarpus gadu cietumsodu.
Kā norādīja apsūdzības puse, apsūdzēto rīcība izraisīja jūras kabeļu bojājumus Somu līcī 2024.gada decembrī, kad kuģa enkurs tika vilkts pa jūras dibenu teju 100 kilometrus.
Enkurs iekrita jūrā enkura stiprinājumu bojājumu dēļ, norādīja prokurori. Tomēr apsūdzības rakstā prokurori neminēja iespējamu sabotāžu. Prokurori arī atturējās no vērtējuma par to, vai lieta ir saistīta ar Krievijas hibrīdoperācijām Somijā.
Augustā kuģa kapteinis intervijā raidorganizācijai "Yle" noraidīja versiju par tīšu rīcību un nosauca notikušo par "jūras negadījumu".
Aizstāvība norādīja, ka lieta vispār nebūtu jāizskata Helsinku apgabaltiesā, jo incidents notika ārpus Somijas teritoriālajiem ūdeņiem. Savukārt prokurors uzskatīja, ka Somijas iestādēm bija tiesības izmeklēt šo lietu, jo kuģis bija iebraucis Somijas teritoriālajos ūdeņos.
Kriminālizmeklēšana tika sākta pēc tam, kad 25.decembrī tika sabojāts Igauniju un Somiju savienojošais zemūdens elektrības kabelis "EstLink 2" un četri telekomunikāciju kabeļi, kas arī savieno Somiju ar Igauniju.