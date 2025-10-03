Putins vaino Eiropu kara turpināšanā, draud Ukrainas AES - Sočos pēc viņa runas izsludina dronu trauksmi
Krievijas kūrortpilsētā Sočos ceturtdien skanēja dronu trauksmes sirēnas drīz pēc diktatora Vladimira Putina runas, kurā tika klāstīts par karu Ukrainā un citiem jautājumiem.
Operācijas Soču un Gelendžikas lidostās tika apturētas, lietotnē "Telegram" paziņoja Krievijas aviācijas pārvalde "Rosaviacija".
Mobilo tālruņu īpašnieki saņēma īsziņu ar brīdinājumu par dronu trauksmi Krasnodaras novadā, kurā viņiem tika ieteikts atstāt ielas un netuvoties logiem ēkās.
Putina atrašanās vieta nebija droši zināma. Sočos atrodas stipri apsargāta Putina rezidence, kur viņš bieži strādā. Lidojumu monitoringa vietne "Flightradar 24" parādīja vairākas Krievijas lidmašīnas, kuru galamērķis bija Soči, riņķojot virs ZIemeļkaukāza.
Putins savā runā pievērsās galvenokārt karam Ukrainā un vainoja Eiropu par to, ka šis bruņotais konflikts turpinās.
Savā runā Valdaja politisko diskusiju klubā Putins apgalvoja, ka Eiropas valstis ar "pastāvīgas eskalācjas" politiku ir atbildīgas par to, ka nav panākts miers 2022.gada februārī uzsāktajā karā.
"Mēs cieši vērojam pieaugošo Eiropas militarizāciju," sacīja Putins. "Vācijā, piemēram, ir pateikts, ka Vācijas armijai vajadzētu kļūt par spēcīgāko Eiropā."
"Neviens nešaubās, ka Krievijas soļi, Krievijas pretpasākumi nebūs ilgi jāgaida," sacīja Putins, neminot sīkākas detaļas.
Putins arī draudēja uzbrukt Ukrainas atomelektrostacijām, ja Ukraina neizbeigšot uzbrukumus Krievijas okupētajai Zaporižjas AES. Viņš apsūdzēja Ukrainas armiju šīs AES apkārtnes apšaudīšanā ar artilēriju.