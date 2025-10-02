“Delta Airlines” lidmašīna.
Pasaulē
Šodien 22:37
Ņujorkas lidostā avarē divas “Delta Airlines” lidmašīnas
Trešdienas vakarā Ņujorkas "LaGuardia" lidostā uz skrejceļa notika divu “Delta Airlines” lidmašīnu sadursme. Par laimi, no nopietnām sekām izdevās izvairīties, un sadursmē cietusi tikai viena persona, ziņo ārvalstu mediji.
Pēc aviokompānijas pārstāvju teiktā vienas lidmašīnas spārns ietriecās otras lidmašīnas logos. Lidaparāts ar 57 pasažieriem ielidoja no Šarlotas, Ziemeļkarolīnā, un dažas minūtes pēc nosēšanās lidmašīnas priekša atsitusi priekšā stāvošo lidmašīnu, kas gatavojās pacelties uz Roanoku, Virdžīnijā, kurā atradās 28 pasažieri.
Stjuarts guva ceļgala traumu un tika nogādāts slimnīcā, taču pārējie pasažieri un apkalpes locekļi necieta. “Delta Airlines” informē, ka incidents tiek izmeklēts.