Grībauskaite par karu un Putinu: "Rietumi ir nokavējuši"
Bijusī Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite, kura vadīja valsti no 2009. līdz 2019. gadam, uzskata, ka Kremļa režīma vadītājs Vladimirs Putins turpinās karot līdz sava mūža galam. Šādu viedokli politiķe pauda intervijā televīzijas kanālam "TVP World".
Pēc bijušās Lietuvas prezidentes Daļas Grībauskaites teiktā, Rietumi "ilgstoši loloja ilūzijas" attiecībā uz Krieviju un tās vadību, kā arī "nokavēja", kas ļāva Kremlim turpināt eskalāciju.
Grībauskaite atgādināja, ka jau 2014. gadā, pēc Krimas okupācijas, viņa brīdināja par teroristiskas valsts pazīmēm Krievijas rīcībā, taču tolaik viņas izteikumus uztvēra skeptiski pat pašā Lietuvā.
Tomēr, kā rāda laiks, centieni nomierināt agresoru izrādījās stratēģiska kļūda. Mūsdienās situācija esot kļuvusi daudz acīmredzamāka: Putins ir ierāvis valsti karā, un viņam vairs nav atkāpšanās ceļa.
"Es neesmu pārliecināta, vai viņš pats saprot, kāds var būt galarezultāts. Bet ir skaidrs, ka, ejot kara ceļu, viņam vairs nav iespējas atkāpties," piebilda politiķe.
Bijusī prezidente ir pārliecināta: ilgstošs miers Ukrainai būs iespējams tikai tad, kad Krievija atteiksies no savas impēriskās ideoloģijas, vēsta "Dialog.ua".
Līdz tam jebkāds pamiera līgums būšot tikai īslaicīga pauze pirms jauna agresijas viļņa, īpaši esošās Kremļa administrācijas laikā.