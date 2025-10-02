Laikraksts: ASV sniegs Ukrainai izlūkdatus raķešu triecienu veikšanai pa enerģētikas objektiem dziļi Krievijas teritorijā
foto: RS/MPI/Capital Pictures
ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē

Laikraksts: ASV sniegs Ukrainai izlūkdatus raķešu triecienu veikšanai pa enerģētikas objektiem dziļi Krievijas teritorijā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

ASV prezidents Donalds Tramps nesen devis ASV izlūkdienestam atļauju nodot šos datus, vēsta laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz anonīmiem avotiem.

Laikraksts: ASV sniegs Ukrainai izlūkdatus raķešu ...

Turklāt, pēc viņu teiktā, ASV lūdz arī citas NATO valstis darīt to pašu.

ASV jau kopš kara sākuma Ukrainai sniedz izlūkdatus par Krieviju, taču šis jaunais Trampa administrācijas solis atvieglos ukraiņiem uzbrukumus naftas pārstrādes rūpnīcām, cauruļvadiem, elektrostacijām un citiem enerģētikas objektiem.

Pēc laikraksta sarunu biedru teiktā, Tramps datu nodošanu atļāvis neilgi pirms tam, kad paziņoja, ka Ukraina ar Eiropas palīdzību varētu atgūt visu Krievijas sagrābto teritoriju un "varbūt pat iet tālāk".

Dažas dienas vēlāk ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss paziņoja, ka Trampa administrācija apsver iespēju piešķirt Ukrainai spārnotās raķetes "Tomahawk" ar darbības rādiusu līdz 2500 kilometriem.

Tēmas

Donalds TrampsASVNATOUkrainaWall Street JournalDžeimss Deivids Venss

Citi šobrīd lasa