Makrons: ja Krievijas iznīcinātāji vēl ielidos Eiropas gaisa telpā, varam tos notriekt
Ja kāds Krievijas reaktīvais iznīcinātājs vēl pārkāps Eiropas gaisa telpu, nav izslēgts, ka tas tiks notriekts, intervijā trešdien pieļāva Francijas prezidents Emanuels Makrons. Vācijas laikraksts "Frankfurter Allgemeine Zeitung" intervijā jautāja Francijas prezidentam, vai viņš "atbalsta Krievijas iznīcinātāja notriekšanu, ja tas bez atļaujas ielidos Eiropas gaisa telpā".
"Atbilstoši stratēģiskās nenoteiktības doktrīnai varu jums teikt, ka nekas nav izslēgts," atbildēja Makrons.
Saistībā ar neseno Krievijas dronu un iznīcinātāju ielidošanu NATO dalībvalstu gaisa telpā Makrons pagājušajā nedēļā sacīja, ka alianses reakcijai Maskavas "jaunu provokāciju" gadījumā būtu "jāpaaugstina pakāpe".
Francija sāks izmeklēšanu saistībā ar Francijas piekrastē noenkuroto krievu ēnu flotes tankkuģi "Boracay" par "nopietniem pārkāpumiem", iepriekš trešdien pavēstīja Makrons.
Kuģis tiek turēts aizdomās par saistību ar dronu lidojumiem, kas septembrī traucēja gaisa satiksmi Dānijā, vēsta tīmekļa vietne "The Maritime Executive".
Jauns.lv jau vēstīja, ka 19. septembrī Igaunijas gaisa telpu pārkāpa trīs Krievijas iznīcinātāji MiG-31. Sākotnēji Igaunija ziņoja, ka trīs MiG-31 lidmašīnas uz 12 minūtēm ielidojušas tās gaisa telpā Somu līča reģionā pie Vaindlo salas, aptuveni 81 kilometra attālumā no Helsinkiem. Vēlāk Igaunijas izlūkdienests norādīja, ka Krievijas piloti ignorējuši signālus no Itālijas iznīcinātājiem, kas patrulēja Igaunijas debesīs. Krievijas Aizsardzības ministrija noraidīja pārkāpuma faktu, nosaucot notikušo par “plānotu lidojumu” virs Baltijas jūras.