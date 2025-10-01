Ukrainai piešķirti 4 miljardi eiro no iesaldēto Krievijas aktīvu peļņas
Trešdien, 1. oktobrī, Ukrainas Finanšu ministrija paziņoja, ka ir saņēmusi 4 miljardu eiro lielu aizdevumu no Eiropas Savienības "ERA" aizdevumu programmas, kas balstīta uz iesaldēto Krievijas aktīvu peļņu.
"Šī summa tiks izmantota, lai segtu budžeta vajadzības aizsardzības, sociālo jautājumu un Ukrainas atjaunošanas pasākumu jomā," paziņoja ministrija. Ar šo maksājumu Ukrainas rīcībā jau nonākuši 14 miljardi eiro ERA programmas ietvaros.
Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko norādīja, ka "kopš 2022. gada februāra Eiropas Savienība ir bijusi lielākā tiešā finansiālā atbalsta sniedzēja Ukrainai — un nosūtījusi tai 62,5 miljardus eiro". Tāpat Marčenko uzsvēra, ka "turpina strādāt ar Eiropas partneriem par iesaldēto Krievijas aktīvu turpmāku izmantošanu Ukrainas vajadzībām".
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā G7 valstis ir aizturējušas Krievijas aktīvus aptuveni 300 miljardu [255 miljardu eiro] dolāru apmērā. Aptuveni divas trešdaļas no šiem aktīviem tiek glabātas Beļģijā bāzētajā finanšu iestādē "Euroclear". Lai gan ES un Beļģija ir iebildušas pret aktīvu pilnīgu konfiskāciju, baidoties no juridiskām un fiskālām sekām, Eiropas līderi arvien vairāk aicina uz radikālāku pieeju šo aktīvu izmantošanai Ukrainas uzvaras nodrošināšanā.