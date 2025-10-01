Kas ir noslēpumainais tankkuģis "Pushpa", kas pietauvojies pie Francijas krastiem?
Pie Atlantijas Luāras Sennazēras krastiem noenkurojies 244 metrus garš tankkuģis "Pushpa", kas kuģo zem Rietumāfrikas valsts Beninas karoga. Tomēr šobrīd tas tiek izmeklēts saistībā ar nesenajiem dronu incidentiem Dānijā.
Saskaņā ar vietnes “Marine Traffic” datiem kuģis 20. septembrī atstāja Primorskas ostu Krievijā un tā galamērķis ir Vadinaras osta Indijā, ko kuģis plāno sasniegt 20. oktobrī. "Pushpa ir viens no kuģiem, kura darbības šobrīd izmeklē Dānijas varasiestādes, saistībā ar nesenajām dronu provokācijām virs Dānijas lidostas un militārās bāzes. Un tāpat izmeklēšanu par kuģa darbībām uzsākusi Francijas Brestas prokuratūra.
Francijas jūras spēki patlaban nosūtījuši patruļkuģi, kas uzrauga “Pushpa” darbību. Tankkuģis patlaban atrodas netālu no vēja parka Atlantijas piekrastē.
Kuģis tiek turēts aizdomās par piederību Krievijas tā dēvētajai “ēnu flotei” – jeb kuģiem, kas kuģo zem dažādu valstu karoga, bet patiesībā pieder Maskavai, kas to izmanto, lai apietu Rietumu sankcijas un turpinātu naftas eksportu. Eiropas drošības dienesti uzskata, ka šie kuģi iesaistīti arī hibrīdkara operācijās, tostarp zemūdens infrastruktūras sabotāžās un nesenajos dronu uzlidojumos Dānijā.
Saskaņā ar Ukrainas domnīcas "KSE" datiem, šī “ēnu flote” tika izveidota 2022. gadā, neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukraina, un Krievijas vadītājs Vladimirs Putins to bija uzdevis izveidot savam sabiedrotajam - Igoram Sečinam. Senčins savulaik strādāja Padomju Savienības militārā dienestā, bet šobrīd vada vienu no lielākajiem Krievijas naftas uzņēmumiem “NK Rosņeftj”. Domnīca norāda, ka Krievija "ēnu flotes" izveidei ieguldījusi vismaz 10 miljardus [8.5 miljardus eiro] dolāru.
Šie novecojušie un bieži nereģistrētie kuģi regulāri maina īpašniekus, kuģo zem ārvalstu karogiem un tiem nav oficiālas apkalpes. Tas ļauj tiem klusām patrulēt pasaules ūdeņos, izvairoties no starptautiskās uzraudzības. Kā norāda Francijas mediji, Krievijas “ēnu floti” pašlaik veido aptuveni 900 kuģu.