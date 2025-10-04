Amerikāņi jau atkal gaida pasaules galu. Septembrī viņu vēlme nepiepildījās, taču viņi tic, ka tas notiks oktobrī
Daži amerikāņi tic, ka oktobrī viņus debesīs pie sevis aicinās Jēzus un pienāks pasaules gals.
Jauns.lv jau ziņojis, ka septembrī Dienvidāfrikas mācītājs Džošua Mhlakels (Joshua Mhlakela) pareģoja, ka cilvēki tiks aizrauti debesīs 2025. gada 23. vai 24. septembrī. Vairākas dienas pirms "aizraušanas" sociālajā tīklā "TikTok" parādījās dažādi video par to, kā sagatavoties šai dienai. Cilvēkiem ieteica pārdot savas mantas, mašīnas, mājas. Kādā video sieviete apgalvoja, ka debesīs tiks uzņemti tikai amerikāņi, un nav zināms, kad tiks aizrauti citu valstu iedzīvotāji. Populārs kļuva arī tēmturis #raptureready (“gatavi tikt aizrauti”). Izplatījās arī daudz video, kuros cilvēki iesmēja par kristīgajiem, kuri tic aizraušanai. Protams, neviens septembrī nekur netika aizrauts.
Nesen "TikTok" lietotāja Džubilija (Jubilee Dawn), kura apkopo informāciju par "aizraušanu", dalījās, ka mācītājs Džošua Mhlakels ziņojis, ka iemesls tam, kāpēc "aizraušana" nenotika, ir tas, ka Jēzus seko Jūlija kalendāram. Sekojoši, pēc Džubilijas stāstītā, mācītājs teica, ka Jēzus bija sajaucis dienas. Pēc jaunā pareģojuma cilvēki tiks aizrauti debesīs 6. vai 7. oktobrī. Džubilija dalās, ka dažādi lietotāji "TikTok" platformā pauduši atvieglojumu, ka tomēr nebija veltīgi gatavojušies. Viņa pati netic šim.
Tā nav pirmā reize, kad tiek paredzēts pasaules gals. Daudzi atceras slaveno maiju kalendāru, kas beidzās 2012. gada decembra vidū, un tāpēc tika teikts, ka pēc šīs dienas pasaule vairs nepastāvēs.
Ieteicams vienmēr pārbaudīt informācijas avotus un nepaļauties tikai uz sociālajiem tīkliem. Vienmēr jāvaicā – vai informācija nāk no uzticama ziņu avota vai, kā šajā gadījumā, no oriģināla reliģiska teksta? Vai saturs nav izplatīts vienīgi, lai nopelnītu klikšķus?