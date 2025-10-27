Ziemassvētku salā sākusies sarkano krabju migrācija. Šo skatu nav iespējams aizmirst!
Kāda tropiskā sala apmēram 1500 kilometru attālumā no Austrālijas kļuvusi par neparasta dabas skata vietu — ikgadējo migrāciju sākuši miljoniem vietējo sarkano krabju, mērojot ceļu no džungļiem uz okeāna piekrasti. Lai nokļūtu pārošanās vidē, krabju armija šķērso ceļus, vietējo iedzīvotāju dārzus, pat iekļūstot mājās, sabiedrisko ēku teritorijā un citur, sagādājot pamatīgas neērtības, taču piesaistot tūristus.
Pēc pārošanās krabji ikri nonāks okeānā, kur no tiem izšķilsies kāpuri un apmēram pēc mēneša kā mazi krabīši sāks ceļu atpakaļ uz džungļiem.
Ziemassvētku salas Nacionālā parka direktores pienākumu izpildītāja Aleksija Jankovska norāda, ka šogad krabju migrācija sākusies nedaudz agrāk nekā parasti. Šonedēļ tiek prognozētas lietavas, un vietējie gaida krabju invāziju cauri pilsētai. Kaut gan šajā laikā nāksies samierināties ar zināmām neērtībām, Jankovska norāda, ka iedzīvotāji vienmēr ar sajūsmu uztver šo dabas parādību un palīdz krabjiem šķērsot ceļus, izmantojot grābekļus un lapu pūtējus, kamēr varas iestādes slēdz satiksmei noteiktus ceļa posmus. Autovadītāji cenšas bez vajadzības nebraukt pa ceļiem agri no rīta un vēlu vakarā, kad krabji masveidā šķērso ceļus. Citi mēdz šajā laikā strādāt attālināti - arī tādēļ, ka vienkārši izkļūt no mājas nav tik vienkārši.
Par krabju migrāciju sevišķi priecājas tūrisma nozares darbinieki. Ziemassvētku salas tūrisma asociācijas vadītājs Deivids Vočorns norādīja: kaut gan krabjus var novērot visu gadu, viņi migrācija piesaista daudz tūristu, vēsta Austrālijas raidsabiedrība ABC.
Ziemassvētku salas sarkanais krabis (Gecarcoidea natalis) ir sauszemes krabis, kas ir endēmiska suga Austrālijai piederošajās Ziemassvētku un Kokosu salās Indijas okeānā. Šajā nelielajā teritorijā dzīvo daudzi miljoni pieaugošo īpatņu, tomēr savulaik daudzus iznīcināja nejauši ievazātās dzeltenās skudras (Anoplolepis gracilipes), kuras dēvē arī par “trakajām skudrām”, jo satraukuma stāvoklī tās pārvietojas haotiski. Ziemassvētku salas nacionālā parka koordinators apdraudēto sugu jautājumos Brendons Tīrnens norāda, ka krabju skaits nu ir strauji palielinājies, sasniedzot apmēram 100 miljonus eksemplāru, salīdzinot ar apmēram 55 miljoniem šī gadsimta pirmajos gados, — populācijas skaita veicināšanā milzīgu lomu spēlēja apmēram 2 mm maziņo Malaizijas lapseņu (Tachardiaephagus somervilli) ievešana 2016. gadā — šīs parazītiskās lapsenes ievērojami samazinājušas kaitīgo skudru daudzumu salā, nogalinot kukaiņus, kas ražo šo skudru galveno barības avotu – medus rasu.