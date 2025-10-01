Igaunija bruņojas pret Krievijas draudiem - uzbrukuma gadījumā sekos smags atbildes trieciens
Pieaugot Krievijas draudiem, Tallina agresijas gadījumā gatavojas veikt spēcīgus prettriecienus.
Saskaroties ar Krievijas draudiem, Tallina ir gatava atbildēt ar spēcīgiem triecieniem. Igaunija ir paziņojusi par apņēmību sniegt spēcīgu atbildi Maskavai. Baltijas vairoga programmas ietvaros Tallina parakstīja līgumu ar ASV par tālas darbības rādiusa ATACMS raķešu un HIMARS sistēmu piegādi. Šie ieroči spēj trāpīt mērķiem simtiem kilometru dziļumā Krievijas teritorijā.
"Ja Krievija nolems uzbrukt mums vai mūsu sabiedrotajiem, atbilde būs tūlītēja un postoša," uzsvēra Igaunijas Aizsardzības ministrijas pārstāvis. Amerikāņu sabiedrotie atbalstīja šo nostāju.
"ATACMS un HIMARS piegāde Igaunijai nav tikai darījums, tas ir signāls Kremlim: jebkuram uzbrukumam būs sava cena," paziņoja Pentagona pārstāvis.
Eksperti norāda, ka jaunie ieroči radikāli maina spēku līdzsvaru reģionā. "Igaunija iegūst spēju mērķēt uz ienaidnieka svarīgākajiem militārajiem objektiem. Tas ir kvalitatīvs lēciens Baltijas valstu aizsardzībai," komentē analītiķi.
Ukrainas kara laikā un pastāvīgajiem Maskavas draudiem Tallina demonstrē savu gatavību ne tikai aizstāvēties, bet arī atbildēt. ASV prezidenta administrācija jau ir paziņojusi Kongresam, ka Igaunija plāno paplašināt ieroču iegādes līgumu, četrkāršojot ATACMS raķešu skaitu un divkāršojot HIMARS augstas precizitātes raķešu artilērijas sistēmu skaitu. Darījuma summa ir 4,73 miljardi ASV dolāru, neskatoties uz Kremļa pastāvīgajām provokācijām pret Igauniju, vēsta "Kyiv Post".
Darījuma paplašināšana palielināja galīgo iegādes cenu par 500 miljoniem ASV dolāru. Lai gan 2022. gadā Igaunija no ASV pieprasīja tikai sešas HIMARS sistēmas, jaunajā līgumā tagad paredzētas 12. Arī attiecībā uz ATACMS lēmums tika pārskatīts uz piegāžu apjomu palielināšanu: sākotnējo 18 konteineru vietā tagad tiek pieprasīti 200.
Šo raķešu darbības rādiuss ir līdz 300 km. Līgums ietver arī GMLRS iegādi. Ja 2022. gadā Igaunija vēlējās tikai 144 raķešu konteinerus, tagad to ir 1000. Eksperti norāda, ka HIMARS un ATACMS nodrošinās Igaunijai uzticamas trieciena spējas dziļi Krievijas teritorijā, kā arī ļaus tai mērķēt uz Kremļa loģistikas un militāro infrastruktūru. Turklāt šis darījums apstiprina Igaunijas valdības nodomu "bruņoties līdz zobiem", netaupot līdzekļus no valsts budžeta.
Maskava jau ir reaģējusi
Kremlis, kā parasti, Igaunijas rīcību nosauca par "provokāciju" un "spriedzes eskalāciju". Krievijas Ārlietu ministrija apsūdzēja NATO "reģiona militarizācijā" un draudēja ar "atbildes pasākumiem". Krievijas propagandas kanāli gāja vēl tālāk, apgalvojot, ka "Igaunija ir kļuvusi par atspēriena punktu uzbrukumam Krievijai".