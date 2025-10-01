Zemestrīcē Filipīnu vidienē vismaz 31 bojāgājušais
Zemestrīcē Filipīnu vidienē otrdien gāja bojā vismaz 31 cilvēks, bet vēl 147 guva ievainojumus, trešdien paziņoja amatpersonas.
6,9 magnitūdu zemestrīce otrdienas vakarā satricināja Filipīnu Sebu salu, sabojājot ēkas un ceļus un izraisot plašus elektroapgādes traucējumus. Zemestrīces epicentrs atradās jūrā aptuveni 17 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Bogo pilsētas, kur dzīvo aptuveni 90 000 cilvēku.
Bogo pilsētā ir gājuši bojā vismaz 25 iedzīvotāji, bet ir gaidāms, ka bojāgājušo skaits vēl pieaugs. Sanremigio pilsētā uz dienvidiem no Bogo dzīvību zaudējuši seši cilvēki, tai skaitā trīs krasta apsardzes darbinieki, viens ugunsdzēsējs un viens bērns.
Sanremigio mērs Alfids Reinss aicināja piegādāt pārtiku un ūdeni, jo zemestrīce sabojājusi pilsētas ūdensapgādes sistēmu.
Bogo pilsētā zemestrīce sabojājusi ēku betona sienas, ugunsdzēsēju depo, betona un asfalta ceļus.
Sebu provinces gubernatore Pamela Barikvatro paziņoja, ka postījumu apjoms kļūs zināms tikai trešdien pēc dienas iestāšanās.
Glābēji trešdien pārmeklēja sagruvušās ēkas, meklējot izdzīvojušos.
Filipīnu Vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts izdeva cunami brīdinājumu un ieteica cilvēkiem turēties tālāk no piekrastes. Vēlāk brīdinājums tika atcelts.
Provinces Filipīnu vidienē vēl nav atguvušās no vētras, kas tās skāra piektdien, laupot dzīvību vismaz 27 cilvēkiem.