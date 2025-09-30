ASV prezidenta īpašais sūtnis: Putins sirdī zina, ka viņš nevar uzvarēt
ASV īpašais sūtnis Ukrainā Kīts Kellogs, uzstājoties Varšavas drošības forumā Polijā, paziņoja, ka Krievija šo karu neuzvar un Ukrainas spēki cīnās drosmīgi un izcili.
“Mēs redzam karu, kādu Eiropa nav pieredzējusi kopš Otrā pasaules kara,” sacīja Kellogs. “Krievija neuzvar šo karu, un ukraiņi ir neparasti nelokāmi. Tas ir liels karš, kam jātiek izbeigtam.”
Runājot par miera sarunām, Kellogs norādīja, ka neviens nevar pateikt, ko īsti domā Krievijas diktators Vladimirs Putins. Tomēr viņš uzsvēra, ka “sirdī Putins saprot – viņš nevar uzvarēt”.
Kellogs atzina, ka sarunu process rada “līmeni ar neapmierinātību”, bet viņš saglabā optimismu: “Es esmu mūžīgs optimists. Ir jācer, un Putinam jāsaprot, ka ilgtermiņā viņš nevar uzvarēt.”
Viņš arī salīdzināja dažādu ASV prezidentu pieeju: “Tramps bija personīgi iesaistīts, bet Baidens nekad pat neuzņēma tālruņa zvanu ar Putinu. Ir jārunā ar ienaidniekiem.”
Tāpat, kā jau vēstīts, Kellogs nesenā intervijā “Fox News” norādījis, ka Krievijā "neaizskaramu vietu nav".
Žurnāliste Džekija Henriha vaicāja Kellogam, vai ASV prezidenta Donalda Trampa nostāja ir tāda, ka Ukraina var veikt tāldarbības triecienus Krievijā, un vai tam ir prezidenta atļauja. Kellogs atbildēja, ka, spriežot pēc Trampa, viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa un valsts sekretāra Marko Rubio vārdiem, "atbilde ir "jā"".