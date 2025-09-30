Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena..
Leiena: iesaldētie Krievijas aktīvi palīdzēs finansēt militāros iepirkumus Eiropā
Tā dēvētais reparācijas aizdevums Ukrainai, kas tiktu nodrošināts ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem, tiks daļēji izmantots arī militāriem iepirkumiem Eiropā, otrdien paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
"Mums ir nepieciešams strukturētāks risinājums militārajam atbalstam [Ukrainai]. Tāpēc es izvirzīju ideju par reparācijas aizdevumu, kura pamatā būtu iesaldētie Krievijas aktīvi," paziņoja Leiena.
Viņa skaidroja, ka aizdevums netiktu piešķirts vienreizējā summā, bet gan pa daļām un ar nosacījumiem. "Mēs stiprināsim mūsu aizsardzības nozari, nodrošinot, ka daļa aizdevuma tiks izmantota militāriem iepirkumiem Eiropā un ar Eiropas līdzdalību," atklāja Leiena.
Pēc viņas teiktā, Krievijas aktīvu konfiskācija nav paredzēta, un Ukrainai aizdevums būtu jāatmaksā, ja karš beigtos un Krievija izmaksātu Ukrainai reparācijas.