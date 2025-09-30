Ja "Hamas’ nepiekritīs kara izbeigšanai - sekas būs ļoti skumjas, brīdina Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņojis, ka palestīniešu kaujinieku grupējumam "Hamas" ir trīs līdz četras dienas laika, lai atbildētu uz viņa plānu kara izbeigšanai Gazas joslā.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahs ir atbalstījis šo plānu un brīdinājis "Hamas" par jauniem postījumiem, ja tas šim plānam nepiekritīs. "Visas arābu valstis ir piekritušas. Visas musulmaņu valstis ir piekritušas. Izraēla ir piekritusi. Mēs gaidām tikai uz "Hamas"," paziņoja Tramps.
"Un "Hamas" vai nu piekritīs vai nē, un, ja nē, beigas būs ļoti skumjas," uzsvēra prezidents.
20 punktu plānā paredzēts tūlītējs pamiers, "Hamas" gūstā esošo ķīlnieku apmaiņa pret Izraēlas cietumos ieslodzītajiem palestīniešiem, pakāpeniska Izraēlas armijas izvešana no Gazas joslas un "Hamas" atbruņošanās. Plāns paredz arī, ka Gazas joslu turpmāk pārvaldītu palestīniešu tehnokrātu pagaidu valdība starptautiskas struktūras uzraudzībā.
Katara paziņojusi, ka "Hamas" izskata Trampa plānu.