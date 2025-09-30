Lietuvā glabāti FIB šifrētās lietotnes dati
ASV Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) šifrētās lietotnes "Anom", kas tika izmantota noziedznieku novērošanai visā pasaulē, dati tika glabāti serverī Šauļos, otrdien vēstīja Lietuvas ziņu portāls "15min.lt".
Kā liecina laikraksta rīcībā esošā informācija, tiesa Lietuvā 2019.gadā apstiprināja servera datu slepenās kopijas. Iespējams, ka šajos datos bija tikai daļēja informācija par operāciju, jo amatpersonas ierosināja, ka ASV lūgumā pēc juridiskās palīdzības nevajadzētu atklāt, ka serveri izmantoja FIB.
"Anom" šifrētās ziņojumapmaiņas tīkls ar aptuveni 12 000 tālruņu, ko tiesībaizsardzības iestādes izplatīja noziedzības sindikātiem, lai pārtvertu un uzraudzītu to saziņu, bija daļa no plaša mēroga starptautiskās operācijas "Trojan Shield" ("Trojas vairogs").
Šīs operācijas rezultātā 2021.gadā visā pasaulē tika veiktas aptuveni 700 kratīšanas un vairāk nekā 800 aizturēšanas, no kurām lielākā daļa bija lielu narkotiku kontrabandas tīklu locekļi vai līdzdalībnieki.
Atsaucoties uz Viļņas apgabaltiesas lēmumu, "15min.lt" vēstīja, ka "Anom" saziņas dati no servera Šauļos tika kopēti divas līdz trīs reizes nedēļā un nosūtīti FIB saskaņā ar ASV tiesiskās palīdzības pieprasījumu. Pēc tam FIB dalījās ar šo informāciju ar partneriem citās valstīs.
Somijas un Vācijas plašsaziņas līdzekļi, kas analizēja noplūdinātās elektroniskā pasta vēstules, ziņoja, ka ASV pirmo reizi vērsās pie Lietuvas pēc juridiskās palīdzības 2019.gada rudenī.
Tā paša gada 3.oktobrī Viļņas apgabaltiesas tiesnesis parakstīja rīkojumu, kas Lietuvas Kriminālpolicijas biroja darbiniekiem ļāva regulāri piekļūt telpām Šauļos, slepeni kopēt servera datus un nosūtīt tos FIB.
Saskaņā ar "15min.lt" sniegto informāciju rīkojumā bija aprakstīts, ka serveri izmanto starptautiski noziedzīgi grupējumi, bet nebija minēts, ka to kontrolē tiesībaizsardzības iestādes un ka tas tiek darbināts ar FIB ierosinātu šifrētu platformu.
Noplūdusī sarakste liecina, ka FIB, iespējams, sākotnēji bija iesniedzis detalizētāku lūgumu, norādot, ka birojs izveidoja "Anom" un ka tas kontrolē serveri, taču pēc Lietuvas amatpersonu ierosinājuma šī informācija no galīgā juridiskās palīdzības lūguma tika izlaista.
FIB uzsvēra, ka "Trojan Shield" darbība bija likumīga. Lietuvas Ģenerālprokuratūra "15min.lt" sacīja, ka nevar detalizētāk komentēt valsts lomu, atsaucoties uz konfidencialitātes saistībām pret partneriem operācijā.