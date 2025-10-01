Krieviem sola "gaisa pilis" līdz Putina sestā termiņa beigām
Krievijā līdz 2036. gadam, kad beigsies Vladimira Putina sestais prezidenta termiņš, varētu parādīties lidmašīnas taksometri. "Aero taksometriem ir iespējas parādīties atsevišķās pilsētās, ja tiks veiksmīgi sertificēti un izveidota nepieciešamā infrastruktūra," "RIA Novosti" paziņoja Krievijas Transporta ministrijā.
Tāpat ministrijā neizslēdza pilnībā bezpilota pasažieru lidmašīnu parādīšanos tālākā nākotnē. Tomēr tam būs nepieciešami turpmāki sasniegumi navigācijā, šķēršļu atpazīšanā, uzticamos sakaru kanālos un kiberdrošībā, kā arī normatīvās bāzes izmaiņas, uzsvēra ministrijā.
Pirms tam bezpilota aviācijas ražotāja "Transporta nākotne" ģenerāldirektors Jurijs Kozarenko paziņoja par plāniem palaist pirmos aero taksometrus jau 2027. gadā. Tomēr pirms tam viņš ieteica plaši ieviest bezpilota lidaparātus citās ekonomikas nozarēs, lai iegūtu nepieciešamās tehniskās un ekspluatācijas prasmes. Kozarenko norādīja, ka daudz kas būs atkarīgs arī no finansējuma. Pēc viņa teiktā, pasaulē aero taksometros un līdzīgos projektos tiek ieguldīti "desmitiem miljardu dolāru", nevis rubļu.
2023. gada vasarā uzņēmums "Transporta nākotne" prezentēja aero taksometra "Hi-Fly S700" paraugu. Tika apgalvots, ka tas spēj veikt 30 kilometru distanci maksimālā 3,5 kilometru augstumā ar līdz 200 kilogramu lielu kravu. Vienas vienības izmaksas sērijveida ražošanā tika lēstas ap 20 miljoniem rubļu.
Gandrīz identisku projektu 2022. gadā prezentēja centra "Birjuč" darbinieki. Tika ziņots, ka aero taksometra darbības rādiuss ir 20 kilometri, maksimālais ātrums - 100 kilometri stundā, bet iebūvētā akumulatora jauda pietiek tikai 20 līdz 25 minūšu lidojumam.
Pērn vasarā "Bezpilota lidaparāti" centra direktors Jurijs Buharovs prognozēja, ka lidmašīnas taksometrs parādīsies valstī nākamo 5 līdz 10 gadu laikā.
Tajā pašā laikā "Rostec" paziņoja par hibrīda aviālmotoru izstrādi šāda veida transportam. Savukārt Digitālo platformu lietotāju savienība "Digitālā pasaule" atzīmēja, ka aero taksometri būs pieejami tikai turīgiem pilsoņiem, jo šo pārvadājumu izmaksas ir ļoti augstas.