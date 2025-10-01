"Mēs nevaram par to uzņemties atbildību!" Mednieki Igaunijā ceļ trauksmi par bīstamu zvēru, kas sācis nekontrolēti vairoties
Igaunijas mednieki uzskata par nepieciešamu vērsties pie sabiedrības saistībā ar tiesas lēmumu, kas jau otro reizi šogad apturējis lāču medību sezonu.
Pēdējos gados lāču populācija Igaunijā ir ievērojami pieaugusi. Pēc mednieku datiem, lāču skaits palielinās ar katru gadu un jau ir sasniedzis vismaz 1400 īpatņu. Turklāt, saskaņā ar medību teritoriju monitoringa datiem, pašlaik Igaunijā ir vairāk lāču nekā jebkad agrāk, kas neizbēgami rada konfliktu risku un izjauc dabisko līdzsvaru.
Tas nodara būtisku kaitējumu biškopībai un lauksaimniecībai. Tāpat ir pieaudzis gadījumu skaits, kad lāči meklējot barību ieklīst blīvi apdzīvotos rajonos. Turklāt pārmērīgi liela lāču populācija var izdarīt spiedienu uz citiem medījamiem dzīvniekiem. Viens no šādiem dzīvniekiem ir alnis - tā mazuļi un jaunie dzīvnieki bieži kļūst par lāču upuriem.
Lāči vairs nejūt bailes no cilvēkiem
Nekontrolēta lāču populācijas augšana un to tuvošanās cilvēkiem noteiktās situācijās var radīt tiešus draudus cilvēka dzīvībai un veselībai. Lāču klātbūtne apdzīvotās vietās vai to tuvumā palielina šo risku.
Lai gan uzbrukumi pagaidām ir salīdzinoši reti, pastāv augsta varbūtība, ka tie kļūs biežāki. Uzbrukumi var notikt, ja dzīvnieks sajūtas apdraudēts.
Ja uz lāčiem nenotiek medības, tie ar laiku pārstāj baidīties no cilvēkiem un vairs neuztver viņus kā apdraudējumu, tuvojas pārāk tuvu, kas var novest pie konfliktiem.
Tūristi, orientēšanās sporta cienītāji, ogotāji, sēņotāji un visi, kas pārvietojas dabā, aicināti būt uzmanīgiem, sastopoties ar lāčiem vai citiem savvaļas dzīvniekiem, raksta "Postimees.ee".
Mednieki nevar būt atbildīgi par nodarīto kaitējumu
Pēc Igaunijas Mednieku biedrības prezidenta Margusa Pūsta (Margus Puust) teiktā, medniekiem nevar uzlikt atbildību par to, ka pieaug lāču populācija, kā arī to radīto kaitējumu un dabiskā līdzsvara izjaukšanu. Ja lāču medības tiek pārtrauktas, valstij ir jāuzņemas skaidra atbildība gan par pieaugošo kaitējumu, gan par apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.
"Mūsu loma bija palīdzēt valstij uzturēt līdzsvarotu lāču populāciju, bet, ja mums šo iespēju atņem, atbildība jāpārņem tiem, kas pieņem lēmumus," skaidroja Pūsts.
"Sabiedrībai ir jāzina, ka mednieki vairs nevar būt tas starpnieks, kas mazina lāču nodarīto kaitējumu un potenciālos draudus." Pašreizējais tiesas lēmums nostāda biškopjus, zemniekus un vietējos iedzīvotājus sarežģītā situācijā, jo tiek apdraudēts viņu īpašums, dzīvība, veselība un drošība.
Pastāv arī apdraudējums ekosistēmai, jo nekontrolēta lāču populācijas augšana būtiski izjauc dabisko līdzsvaru. Igaunijas Mednieku biedrība sagaida skaidrus lēmumus lāču populācijas regulēšanas jautājumā, tostarp:
- Iespēju turpināt medības zinātniski pamatotā apjomā;
- Zinātniski pamatota monitoringa pastiprināšanu, lai precīzi noteiktu reālo lāču skaitu un to ietekmi uz citiem dzīvniekiem (piemēram, aļņiem);
- Būtisku amatpersonu profesionalitātes paaugstināšanu, lai izstrādātu kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu medību regulējumu.