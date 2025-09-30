19 gadus vecā māte intervijā atklāj šokējošo patiesību par to, kā viņa dzemdēja un pameta bērnu Turcijas lidostas tualetē
Jekaterina Burnaškina dzemdēja bērnu Turcijas lidostas tualetē. Par laimi, bērnu laikus atrada apkopēja, bet jauno māti ātri aizturēja vietējā policija.
Ksenija Sobčaka ir intervējusi Jekaterinu Burnaškinu, un šī ir pirmā reize, kad jauniete sīki izstāsta par skandalozo situāciju, kas notika pagājušā gada rudenī.
Pēc viņas teiktā, viņa visu grūtniecības laiku nemaz nenojauta par savu stāvokli.
Turklāt to nepamanīja pat ārsti. Sestajā grūtniecības mēnesī Jekaterina vērsās pie ginekologa, kurš noteica pavisam citu diagnozi. Menstruāciju neesamību un svara pieaugumu studente skaidroja ar stresu, ko izraisījusi mācīšanās.
Burnaškinu izmeklēja ārsti arī atpūtas laikā Turcijā. Dienu pirms izlidošanas uz Krieviju Jekaterinai palika slikti, un viņa vērsās pie ārsta. Tomēr vietējais ārsts uzskatīja, ka viņas pašsajūtas pasliktināšanās saistīta ar neierasti asu ēdienu.
"Izrakstīja pretsāpju līdzekli, tabletes pret nelabumu, vēdera uzpūšanos un caureju. Analīzes neņēma, tikai apskatīja vēderu. Man vienkārši ievadīja sistēmu un viss," dalījās 19 gadus vecā Jekaterina.
Nākamajā dienā Burnaškina kopā ar māti devās uz lidostu. Tur viņas pašsajūta strauji pasliktinājās - jauniete vairākkārt apmeklēja tualeti. Studente domāja, ka sāpes ir saistītas ar kuņģa darbības traucējumiem un menstruācijām.
"neatceros neko īpašu... Miglaini. Man palika slikti. Es aizgāju uz tualeti pa lielam, un tad tas viss notika..." stāstīja Jekaterina par pēkšņajām dzemdībām.
Meitene apgalvo, ka neatceras arī to, cik ilgu laiku pavadījusi tualetē. "Es nekļuvu histēriska, nekritu panikā. Vai bija sāpīgi? Neko nejutu. Šoka stāvoklis un pilnīga nesaprašana par to, kas vispār notika," situāciju raksturoja Jekaterina.
"Tātad tu sēdi, tev šausmīgas sāpes vēderā, ja?" jautāja žurnāliste. "Nē, mēs klusu. Pēc tam viss sāka migloties... Atjēdzos tikai slimnīcā un tad aptuveni sapratu, kas vispār bija noticis, pēc tam kad man ievadīja sistēmu," viņa atbildēja intervijā "YouTube" kanālā "Ostorožno: Sobčak".
"Kad tu dzemdēji, ko tu juti? Vai tev likās, ka tu vienkārši ej uz tualeti pa lielam?" pārsteigta vaicāja Sobčaka. "Jā," apstiprināja Jekaterina. "Bija plīsumi. Toreiz es visu skaidroju ar menstruācijām. Mani sašuva jau slimnīcā... Es nesapratu, kas noticis. Vai redzēju? Nē, neredzēju."
Pēc Burnaškinas teiktā, nekas neliecināja par dzemdībām, un viņai pat izdevās sevi sakārtot un pārģērbties. Iznākot no tualetes, viņa mātei paziņoja tikai par menstruāciju sākšanos, pēc tam viņas devās uz reģistrāciju lidojumam uz Krieviju.
Jaundzimušo meitenīti atrada pēc dažām minūtēm tualetē. Dzīvību mazulītei izglāba vien nejaušība - ja galva būtu bijusi ūdenī, nevis kājas, viņu vairs nekas nebūtu glābis.
Likumsargi izsekoja Jekaterinu pēc novērošanas kamerām. Viņi aizturēja meiteni un viņas māti brīdī, kad viņas jau bija tikai soļa attālumā no izlidošanas.
"Tas bija šoks gan man, gan viņai!" atceras Jekaterinas māte. "Es nesapratu, kas notiek. Man vienkārši pateica: "Jūsu meita ir dzemdējusi." Es saku: "Nē, tā nevar būt! Tas nevar būt!" Man galva bija miglā, daļu no tā, ko dzirdēju, es nespēju saprast. Tās bija gan bailes, gan šoks."
Pašlaik Burnaškina un viņas māte cīnās par bērna atgūšanu. Pagājušā vasarā meitenei tika piešķirta audžuģimene. Nesen notika tiesas sēde, kurā Jekaterinai tika atņemtas vecāku tiesības.