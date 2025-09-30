Krievu drona triecienā Sumu apgabalā nogalināta ģimene.
Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā nogalināta ģimene - māte, tēvs, sešus un četrus gadus veci bērni, otrdien pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Hrihorvs.
Naktī uz otrdienu Krievijas karaspēks Sumu apgabalā veica dronu triecienu Krasnopiļļas kopienas Černečinas ciemam.
Drons trāpījis mājai, kurā dzīvoja laulāts pāris ar diviem bērniem.
"Diemžēl izglābties neizdevās nevienam," apliecināja apgabala vadītājs.
Glābēji izcēla līķus no drupām. Vietējās varas pārstāvji izteica līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un draugiem.
"Tas ir briesmīgs un neaizstājams zaudējums visai kopienai un reģionam," piebilda Hrihorvs.