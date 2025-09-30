Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukraina atguvusi 174 kvadrātkilometrus lielu teritoriju, paziņo Zelenskis
Ukraina jaunākajos pretuzbrukumos ir atkarojusi 174 kvadrātkilometrus lielu teritoriju pie Dobropiļļas pilsētas valsts austrumos, pirmdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mūsu spēki ir atbrīvojuši vairāk nekā 174 kvadrātkilometrus kopš operācijas sākuma, un vairāk nekā 194 kvadrātkilometri ir attīrīti no krievu sabotāžas grupām," Zelenskis sacīja savā ikvakara videouzrunā.
Saskaņā ar viņa teikto Krievijas spēki šajā operācijā ir zaudējuši aptuveni 3200 karavīrus.
Prezidents atzina, ka Ukrainas spēki ir grūtos apstākļos vairākos frontes posmos, tai skaitā pie Kupjanskas pilsētas Harkivas apgabalā un rajonos starp Donecku un Dņipropetrovsku.
Augusta sākumā Krievijas spēki negaidīti pārrāva frontes līniju austrumos no Dobropiļļas un pavirzījās uz priekšu apmēram 20 kilometrus. Ukrainas spēkiem izdevās tos daļēji atspiest atpakaļ.