ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien Vašingtonā kopīgā preses konferencē ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu paziņoja, ka Izraēlas līderis piekritis viņa plānam, kas izbeigtu karu Gazas joslā.
Pasaulē
Šodien 22:57
Netanjahu atbalsta Trampa plānu kara izbeigšanai Gazas joslā
Tramps pauda cerību, ka arī palestīniešu grupējums "Hamas" tam piekritīs. Netanjahu pēcāk apstiprināja, ka Izraēla piekrīt Trampa plānam kara izbeigšanai Gazas joslā.
Pēc Trampa un Netanjahu tikšanās Baltajā namā tika publiskots Trampa virzītais 20 punktu plāns, kas paredz tūlītēju pamieru Gazas joslā, "Hamas" gūstā esošo ķīlnieku atbrīvošanu, "Hamas" atbruņošanos un Izraēlas spēku atkāpšanos. Plāns arī paredz "pagaidu starptautisku stabilizācijas spēku" izvietošanu un pārejas iestādes izveidi, ko vadītu Tramps.
Pēc Izraēlas spēku pakāpeniskas atkāpšanās Gazas joslā atkal ieplūstu palīdzība un investīcijas un palestīnieši netiktu spiesti atstāt šo teritoriju, bet gan mudināti palikt un veidot labāku Gazas joslu, teikts Trampa plānā.