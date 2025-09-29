Hamburgā skolēnu autobuss sadūries ar sabiedrisko transportu - smagi cietusi grūtniece
Ceturtdienas rītā Hamburgā notikusi smaga divu autobusu sadursme, kuras rezultātā smagi cieta četri cilvēki, tai skaitā grūtniece.
Negadījumā dažādus ievainojumus guva 20 cilvēki, no kuriem 11 cilvēkiem medicīniskā palīdzība tika sniegta notikuma vietā, bet deviņiem bija nepieciešama hospitalizācija. Slimnīcā mediķi secināja, ka četru bērnu un viena pieaugušā gūtās traumas ir vieglas, bet četru pacientu veselības stāvoklis patlaban tiek raksturots kā smags. Tai skaitā smagi cietusi grūtniece.
Vietējie mediji norāda, ka viens no autobusiem pārvadāja pamatskolas klasi, kas devās ekskursijā uz Vācijas Elektronu sinhrotrona (DESY) pētniecības centru. Negadījuma apstākļi vēl tiek skaidroti, taču autobusu bojājumi liecina, ka sadursme notika, kad viens no autobusiem ietriecās priekšābraucošā transporta līdzeklī. Izmeklēšana turpinās, lai noteiktu precīzu avārijas cēloni.