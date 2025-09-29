Lidojums uz Londonu izvēršas haosā: divu pasažieru dēļ uz "Ryanair" klāja sākas panika
"Ryanair" reiss tika novirzīts uz Parīzi pēc tam, kad divi pasažieri sāka uzvesties dīvaini: viens apēda sava pases lapas, bet otrs mēģināja noskalot dokumentu tualetē, izraisot paniku lidmašīnā.
Pēc izlidošanas no Milānas uz Londonas Stenstedas lidostu mierīgais lidojums ātri vien pārvērtās haosā. Aptuveni 15 līdz 20 minūtes pēc lidojuma sākuma divi vīrieši sāka uzvesties "dīvaini", ziņoja anonīms avots laikrakstam "Daily Star".
Neilgi pēc tam, kad tika izslēgts drošības jostu signāls, viens no vīriešiem, kurš atradās lidmašīnas priekšējā daļā, it kā izrāvis lapas no savas pases un apēda tās, izraisot paniku starp pasažieriem.
Tikmēr otrs vīrietis mēģināja "noskalot savu pasi tualetē". "Personāls tika informēts un devās noskaidrot, kas notiek lidmašīnas priekšgalā," pastāstīja avots. "Pēkšņi atmosfēra salonā krasi mainījās - neviens uz klāja nesaprata, kas notiek, šie cilvēki uzvedās ļoti dīvaini."
Tiek ziņots, ka stjuarte klauvēja pie tualetes durvīm un centās pārliecināt vīrieti pārtraukt mēģinājumus noskalot svarīgo ceļošanas dokumentu. Pēc tam stjuarte pa skaļruni visam salonam izdarījusi "asāku" paziņojumu par notiekošo, kas, pēc aculiecinieku teiktā, pasažierus vēl vairāk nobiedējis.
Galu galā reiss, ko avots raksturoja kā "šausmīgākās 15 minūtes mūžā", tika novirzīts uz Parīzi. Kad lidmašīna nolaidās, Francijas varasiestādes jau gaidīja un, pēc ziņām, arestēja abus vīriešus.
Pēc aptuveni divu stundu ilga incidenta lidmašīna turpināja ceļu uz Londonu. Noslēgumā avots uzsvēris, ka "Ryanair" ar situāciju tika galā "izcili".