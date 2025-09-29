Zelenskis: Krievija izmanto tankkuģus dronu palaišanai un darbināšanai Eiropā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija izmanto tankkuģus, lai palaistu un darbinātu dronus pret Eiropas valstīm.
Prezidents šo apgalvojumu izteica savā ikvakara uzrunā, nesniedzot plašākas detaļas, taču norādīja, ka tas ir “vēl viens pierādījums tam, kāpēc Baltijas jūra un citas jūras ir jāslēdz Krievijas tankkuģiem”.
Viņš arī aicināja ieviest papildu sankcijas pret Krievijas “ēnu floti” saistībā ar dronu radītajiem draudiem.
Pēdējo nedēļu laikā vairākās NATO valstīs fiksēti vairāki droni un lidaparāti. Starp incidentiem minēta Krievijas dronu nosēšanās Polijas teritorijā un Krievijas iznīcinātāju iekļūšana Igaunijas gaisa telpā.
Pagājušajā nedēļā Igaunijas iznīcinātāji paziņoja, ka pavadījuši trīs Krievijas MIG iznīcinātājus ārpus savas gaisa telpas pēc 12 minūšu ilgas pārkāpšanas, ko Krievija noliedz.
Vācija un Dānija arī ziņojušas par neidentificētu dronu klātbūtni, taču tieši Krieviju nav vainojušas.